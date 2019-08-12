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Gençler Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor 

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında heyecan yarın başlıyor. 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye’yi serbest, grekoromen ve kadınlarda 10’ar kişi sporcu olmak üzere toplam...

Spor 11.08.2019, 22:11 12.08.2019, 02:43
Gençler Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor 

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında heyecan yarın başlıyor. 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye’yi serbest, grekoromen ve kadınlarda 10’ar kişi sporcu olmak üzere toplam 30 güreşçi temsil edecek. Dünya şampiyonasında İlk olarak serbest stil müsabakaları yapılacak. 
Serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek isimler şunlar:
57 Kg: Ahmet Duman
61 Kg: Mustafa Keleş 
65 Kg: Ahmet Salim Yiğit
70 Kg: Ömer Faruk Çayır
74 Kg: Abdulvasi Balta
79 Kg: Ömer Faruk Karadeniz 
86 Kg: Çağrı Can Bayram
92 Kg: Polat Polatçı 
97 Kg: Feyzullah Aktürk
125 Kg: Paşa Ekrem Karabulut 
Kadınlar  ve Grekoromen stilde temsil edecek milli sporcular ise şunlar:
GENÇ KADINLAR
50 Kg: Zehra Demirhan 
53 Kg: Rahime Arı 
55 Kg: Elvira Kamaloğlu

57 Kg: Özge Fındıkçı 
59 Kg: Elmas Çelik 
62 Kg: Cansu Aksoy
65 Kg: Yağmur Çakmak
68 Kg: Kadriye Aksoy
72 Kg: Merve Pul
76 Kg: Mehtap Gültekin
GREKOROMEN STİL
55 Kg: Mükremin Aktaş
60 Kg: Kerem Kamal 
63 Kg: Abdullah Toprak
67 Kg: Abdussamet Başar 
72 Kg: İsmail Gün
77 Kg: Abdurrahman Kalkan 
82 Kg: Doğan Kaya
87 Kg: Bedirhan Tan
97 Kg: Beytullah Kayışdağı
130 Kg: Muhammet Hamza Bakır 

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