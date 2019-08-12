Gençler Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor 

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında heyecan yarın başlıyor. 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye’yi serbest, grekoromen ve kadınlarda 10’ar kişi sporcu olmak üzere toplam 30 güreşçi temsil edecek. Dünya şampiyonasında İlk olarak serbest stil müsabakaları yapılacak.

Serbest stilde Türkiye'yi temsil edecek isimler şunlar:

57 Kg: Ahmet Duman

61 Kg: Mustafa Keleş

65 Kg: Ahmet Salim Yiğit

70 Kg: Ömer Faruk Çayır

74 Kg: Abdulvasi Balta

79 Kg: Ömer Faruk Karadeniz

86 Kg: Çağrı Can Bayram

92 Kg: Polat Polatçı

97 Kg: Feyzullah Aktürk

125 Kg: Paşa Ekrem Karabulut

Kadınlar ve Grekoromen stilde temsil edecek milli sporcular ise şunlar:

GENÇ KADINLAR

50 Kg: Zehra Demirhan

53 Kg: Rahime Arı

55 Kg: Elvira Kamaloğlu



57 Kg: Özge Fındıkçı59 Kg: Elmas Çelik62 Kg: Cansu Aksoy65 Kg: Yağmur Çakmak68 Kg: Kadriye Aksoy72 Kg: Merve Pul76 Kg: Mehtap GültekinGREKOROMEN STİL55 Kg: Mükremin Aktaş60 Kg: Kerem Kamal63 Kg: Abdullah Toprak67 Kg: Abdussamet Başar72 Kg: İsmail Gün77 Kg: Abdurrahman Kalkan82 Kg: Doğan Kaya87 Kg: Bedirhan Tan97 Kg: Beytullah Kayışdağı130 Kg: Muhammet Hamza Bakır