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Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 21.09.2019, 19:26 21.09.2019, 21:06
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 16.30'da başlayacak.
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