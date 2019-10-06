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Gençlerbirliği de Galatasaray da uyuttu: 0-0

- Süper Lig'in 7. haftasındaki Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Spor 05.10.2019, 22:05 06.10.2019, 00:29
Gençlerbirliği de Galatasaray da uyuttu: 0-0
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ANKARA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasındaki Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi.

56. dakikada Sio'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ayite, rakibinden kurtulduktan sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.

62. dakikada ceza yayı üzerindeki Candeias'ın şutunda, top takım arkadaşına çarparak dışarı çıktı.

73. dakikada Sio, orta sahada önünde bulduğu topu öne çıkan kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak Muslera topu kornere çeldi.

85. dakikada Polomat'ın sol taraftan altı pas içine gönderdiği topa Sio iyi vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Fabricio (Dk. 11 Berat Ayberk Özdemir), Rahmetulleh Berişbek (Dk. 78 Stancu), Candeias, Sessegnon, Ayite (Dk. 87 Sefa Yılmaz), Sio

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk İnan (Dk. 66 Adem Büyük), Feghouli (Dk. 52 Jimmy Durmaz), Belhanda, Babel, Andone (Dk. 85 Emre Mor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 9 Donk, Dk. 29 Mariano, Dk. 81 Jimmy Durmaz, Dk. 90+1 Belhanda (Galatasaray), Dk. 51 Flavio, Dk. 56 Polomat, Dk. 71 Sio, Dk. 81 Toure, Dk. 90+6 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#futbol #Galatasaray #Gençlerbirliği #süper lig
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