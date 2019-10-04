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Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek

Süper Lig'in 7. haftasında Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor 04.10.2019, 09:03 04.10.2019, 09:45
Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek
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ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Galatasaray'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Sıralamada 2 puanla son basamakta bulunan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, 12 gol yerken 6 kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 yenilen Galatasaray ise Süper Lig'de haftaya 7. sırada başladı.

Sezonun ilk 6 maçında attığı kadar kalesinde gol gören (6'şar) sarı-kırmızılı takım, 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#7. hafta #futbol #Galatasaray #Gençlerbirliği #süper lig #süperlig
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