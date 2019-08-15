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Gençlerbirliği "Gençleri" ile geliyor

Bugüne kadar yetiştirdiği “gençlerine” güvenerek güçlenen Gençlerbirliği, yeni sezonda da sahada “gençleriyle” mücadele edecek.

Spor 15.08.2019, 10:20 Ramazan Durmuş
Gençlerbirliği "Gençleri" ile geliyor

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in Bşakent temsilcilerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi farklı bir heyecan yaşıyor. Kulübün heyecanını farklı kılan ise yeni sezona alt yapıya duyulan güvenle başlayacak olması…

Bugüne kadar yetiştirdiği “gençlerine” güvenerek güçlenen Gençlerbirliği, yeni sezonda da sahada “gençleriyle” mücadele edecek. Camia, A takım formasıyla Süper Lig’de boy gösteren “gençlerinin” gururunu ve elde ettikleri başarıların mutluluğunu yaşayacak. 

ALT YAPIDAN 13 FUTBOLCU VAR

Gençlerbirliği A takım kadrosunda bu sezon alt yapıda yetişen 13 futbolcu yer alacak.

Önceki yıllarda takıma katılan Ahmet Oğuz, Taha Cengiz Demirtaş, Halil İbrahim Pehlivan, Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek’in gibi yanına bu sezon Übeyd Adıyaman, Burak Çapkınoğlu, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Çayan Poshoroğlu, İlker Karakaş ve 16 yaşındaki Abdullah Şahindere de eklendi.

KAPLAN "İYİ BİR TAKIM OLDUK"

Görev yaptığı dönemlerde A takıma kazandırdığı isimlerle adından söz ettirmeyi başaran Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği’nin her zaman genç futbolculara inanan ve güvenen bir kulüp olduğunu söyledi.

“Adımıza yaraşır bir takım olmak için mücadele edeceğiz.” ifadesini kullanan Kaplan, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Tecrübeli futbolcularımız ve yeni transferlerimizle iyi bir takım haline geldik. Genç arkadaşlarımızı da bu ekibe ekleyip elimizden geleni yaparak Gençlerbirliği’ni en iyi yerlere taşımak istiyoruz. On üç futbolcuyu da çok yakından tanıyorum. Gerek altyapımızda bir çok maçını izlediğim isimler, gerekse Hacettepe ve Gençlerbirliği’nde çalıştığımız isimler. Biz onlara inanıyoruz, onlar da hem bizim hem de taraftarımızın inancını boşa çıkarmayacak.

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