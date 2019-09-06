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Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen milli maç arasında günü çift antrenmanla geçirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanların sabah bölümünde salonda kuvvet ve sahada...
Spor 06.09.2019, 20:15
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'e verilen milli maç arasında günü çift antrenmanla geçirdi.
Akşam antrenmanı ise ısınma koşusu ve topla ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden çalışma, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
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