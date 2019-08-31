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Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

- Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek

Spor 31.08.2019, 07:40 31.08.2019, 10:47
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ligde puanı bulunmayan iki takım Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç saat 19.15'te başlayacak.

Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor.

Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

#Ahmet Oğuz #futbol #Gençlerbirliği #Medipol Başakşehir #Polomat #süper lig
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