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Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor 14.10.2019, 17:21 14.10.2019, 17:25
Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiğe yönelik çift kale maç yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#süper lig #Gençlerbirliği #futbol #Antalyaspor
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