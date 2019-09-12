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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde...
Spor 12.09.2019, 21:52
İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İdman, son bölümde yapılan tam saha taktik çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana milli takımdan dönen yeni transfer Floyd Ayite katılırken, tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz çalışmada yer almadı.
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