Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından orta-şut çalışmalarıyla devam etti.

İdman, son bölümde yapılan tam saha taktik çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana milli takımdan dönen yeni transfer Floyd Ayite katılırken, tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz çalışmada yer almadı.