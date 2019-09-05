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Gençlerbirliği'nde yenileme günü

ANKARA (AA) - Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle...

Spor 05.09.2019, 20:14 05.09.2019, 20:56
Gençlerbirliği'nde yenileme günü

ANKARA (AA) - Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

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#futbol #Gençlerbirliği #süperlig
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