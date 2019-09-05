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Gençlerbirliği'nde yenileme günü
ANKARA (AA) - Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle...
Spor 05.09.2019, 20:14 05.09.2019, 20:56
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla son buldu.
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