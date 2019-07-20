Gençlerbirliği'nden Şehit ve Gazi Yakınlarına Örnek Kombine Projesi!
Gençlerbirliği'nden Örnek Kombine Projesi!
Başkent’in başarılı spor kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gençlerbirliği kulübü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada; Gençlerbirliği’nin tüm iç saha maçlarında geçerli olmak üzere 2019 ve 2020 sezonu için şehit ve gazi ailelerine ücretsiz kombine dağıtılacağı haberleri spor dünyasında geniş yankı buldu. Gençlerbirliği’nin bu davranışının diğer kulüplere de örnek olması beklenmektedir.
Gençlerbirliği tarafından yapılan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz kombinenin yanı sıra öğrenci ve kadınlara da %50 indirimli Gençlerbirliği kombine kartlarının satılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz sezonda Spor Toto 1. Ligde mücadele eden başarılı başkent ekibi, yeniden süper lige çıkarak, 2019 – 2020 sezonunda süper lig takımları arasında yerini aldı. Gençlerbirliği kombinelerine ilişkin yapılan açıklama sonrasında birçok kişiden olumlu tepki alan kırmızı siyahlı ekip, yeni sezonda başarılı performans ortaya koymak için yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Gençlerbirliği kulübünden yapılan açıklama ile maraton tribünü kombine bilet fiyatları 750, kapalı tribün içinde 1000 TL olduğu açıklandı. Şehir ve gazi yakınlarının bu kombine bilet fiyatlarına dahil olmadığının açıklanmasının ardından kulüp yönetimi birde, kadın ve öğrencilerin kombinelerini yarı fiyatıyla alabileceklerini söyledi.
Şehit ve Gazi Yakınlarına Ücretsiz Kombine!
Gençlerbirliği tarafından başlatılan kampanya sayesinde birçok Gençlerbirliği taraftarı uygun fiyatlarla kombinelerini satın alabilecek. Bunun yanı sıra şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz kombine vereceğini de duyuran siyah kırmızılı başkent ekibi, süper ligde örnek bir davranışa imza attı.
Gençlerbirliği kulübünün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada yeni sezon süper lig kombine bilet fiyatlarını da duyurdu. 2019 – 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda Gençlerbirliği Eryaman Stadyumunda oynanacak resmi lig maçlarında; maraton tribün bilet fiyatı: 750 TL ve kapalı tribün bilet fiyatı: 1000 TL olarak belirlendi. Açıklamanın devamında öğrenci ve kadın taraftarların kombine biletlerden yarı fiyatına yararlanabilecekleri belirtilirken aynı zamanda şehir ve gazi yakınlarının ücretsiz olarak Gençlerbirliği kulübünden kombine bilet talep temin edebilecekleri de duyuruldu.
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