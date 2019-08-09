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Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz takımlarından Feirense forması giyen stoper Flavio da Silva Ramos satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan...
Spor 09.08.2019, 17:42
Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:
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