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Gençlerbirliği'nin Yeni Transferine Övgü Dolu Sözler!

Gençlerbirliği'nin Yeni Transferine Övgü Dolu Sözler, Gençlerbirliği’nden Yeni Flaş Transfer! Gençlerbirliği Yeni Flaş Transfer haberleri.

Spor 15.07.2019, 17:35 15.07.2019, 17:47 Emir Yılmaz
Gençlerbirliği'nin Yeni Transferine Övgü Dolu Sözler!

Gençlerbirliği'nin Yeni Transferine Övgü Dolu Sözler!

Spor Toto Süper Lig takımlarından başkentin başarılı ekibi Gençlerbirliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı flaş bir transferle yeni sezon hazırlıklarına başlamış oldu. Fransa süper ligi, Fransa Ligue 1 takımları arasında St. Ettiene’de geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Perre – Yves Polomat’ı renklerine bağlayan siyah kırmızılı başkent ekibi Gençlerbirliği, 25 yaşındaki sol bek oyuncusundan yeni sezon beklentisi oldukça büyük. Gençlerbirliği ile kısa süre içinde anlaşmaya varan Fransız futbolcu Perre – Yves Polomat, imza töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla da spor gündeminin zirvesine oturdu.

Gençlerbirliği tesislerini gezdikten sonra sözleşmeyi imzalayan Perre – Yves Polomat, başarılı Fransız ekibi Lille’de forma giyen Türk futbolcu Mehmet Zeki Çelik’ten övgüyle söz ederek, onun sergilemiş olduğu oyunu takdir ettiğini belirtti. İmza töreninde ayrıca Gençlerbirliği’ne geldiğinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Perre – Yves Polomat, Gençlerbirliği taraftarlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni sezonda Gençlerbirliği ile birlikte başarılı bir sezon geçirmesi beklenen Perre – Yves Polomat, Fransa’da geçtiğimiz sezonda en çok dikkat çeken isimlerden biriydi.

Geçen sezon Fransız ekibi St. Etienne’de forma giyen Fransız futbolcu Perre – Yves Polomat, St. Etienne’nin Avrupa vizesi almasında oldukça önemli bir katkı sağlamıştı. 1993 doğumlu olan Perre – Yves Polomat, geçtiğimiz günlerde Gençlerbirliği’nin İlhan Cavcav Tesislerini gezdikten sonra iki yıllık sözleşmeyi imzalayarak önümüzdeki sezonlar için Gençlerbirliği takımında önemli bir görev alacak.

Gençlerbirliği’nden Yeni Flaş Transfer!

Geçtiğimiz günlerde başarılı Fransız sol bek Perre – Yves Polomat’ı renklerine kattığını açıklayan başkentin başarılı ekibi Gençlerbirliği, yeni sezon için ilk hazırlıklarına da böylece başlamış oldu.

Futbol kariyerine dünyanın en önemli spor kulüplerinden biri olan Olympique Marsilya takımının alt yapısında başlayan Perre – Yves Polomat, uzun süre Fransa’da futbol oynadıktan sona kariyerine başkentin başarılı ekiplerinden Gençlerbirliği’nde devam etmek istediğini açıkladı. Fransa süper ligi Ligue 1 takımlarından olan St. Eliette takımında forma giyen Perre – Yves Polomat, belirli dönemlerde kiralık olarak Fransa Ligue 1 ve Ligue 2’de başarılı futbol kulüplerinde görev yaptı. Kısa süre önce Gençlerbirliği tesistlerini gezdikten sonra siyah kırmızı ekibin yeni sezon kadrosuna katılan Perre – Yves Polomat, Gençlerbirliği’nin en önemli transfer haberi olarak yorumlandı.

25 yaşındaki Fransız sol bek yaptığı basın toplantısında, Fransa’da başarılı bir performans sergileyen Mehmet Zeki Çelik hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Fransız ekibi Lille’de forma giyen Mehmet Zeki Çelik’ten övgüyle bahseden Perre – Yves Polomat, yeni sezon hedeflerinden de umutla bahsetti.    

#Spor Toto Süper Lig #Gençlerbirliği #Perre – Yves Polomat #Mehmet Zeki Çelik #transfer haberleri #ankara spor haberleri #son dakika transfer haberleri
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