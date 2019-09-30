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Gençlerbirliği'nin yüzü gülmüyor

Süper Lig'e bir sezon sonra yeniden yükselen Gençlerbirliği, ilk 6 haftada sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Spor 30.09.2019, 11:18 30.09.2019, 11:27
Gençlerbirliği'nin yüzü gülmüyor
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ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'e bir sezon aranın ardından yeniden yükselen başkent temsilcisi, ilk 6 haftada sahadan üç puanla ayrılamadı.

Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar istenilen sonuçları alamadı.

Başkent ekibi, ilk 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, 10 kişi tamamladığı Çaykur Rizespor maçını 1-0, 9 kişi kaldığı Gazişehir Gaziantep karşılaşmasını ise 4-1 kaybetti.

Ligin 3. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Gençlerbirliği, son bölüme 1-0 önde girmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 yenildi.

4. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan ve zorlu deplasmanda oynanan oyun ile alınan puanla morallenen başkent ekibi, daha sonra lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, ardından 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisine 3 puan hedefiyle çıktı.

Derbide ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak hedeflediği ilk galibiyetine yine ulaşamadı.

Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile galibiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Gençlerbirliği, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, 6 haftada 6 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Başkent ekibi, Beşiktaş ile en fazla gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Gençlerbirliği #Mustafa Kaplan #süper lig #spor #futbol
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