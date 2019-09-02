Gençlerbirliği puanla tanışamadı
- Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, ilk üç maçını kaybetti
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maç arasına puansız girdi.
Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönen başkent ekibi, ilk üç maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve büyük ölçüde yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlı ekip, ilk hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Gençlerbirliği, Flavio'nun kırmızı kart görmesiyle ilk yarı bitmeden 10 kişi kalırken, konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Gençlerbirliği, ligin 3. haftasında ilk iki maçını kaybeden Medipol Başakşehir ile dün Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Yeni transferi Sio'nun 36. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan kırmızı-siyahlılar, son bölüme önde girmesine rağmen skoru koruyamadı.
83. dakikada Demba Ba'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakalayan Medipol Başakşehir, 90. dakikada Visca ile durumu 2-1 yaptı. Böylece Medipol Başakşehir ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği 3. maçında da puanla tanışamadı.
Başkent temsilcisi 3 maçta 2 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Geride kalan 3 haftada puan alamayan tek takım olan Gençlerbirliği, milli maç arasına son sırada girdi.
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:10
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:27
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0