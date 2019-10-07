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Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano'nun sağlık durumu
- Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı bildirildi
Spor 07.10.2019, 12:36
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol uyluk kas grubunda ikinci dereceden yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, tedavisine dün başlanan 27 yaşındaki futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.
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