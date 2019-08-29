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Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

- Yeni transfer Mattias Bjarsmyr, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı

Spor 29.08.2019, 17:18
Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'i 1 Eylül Pazar günü konuk edecek kırmızı-siyahlı ekip, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kampa oynadı.

Antrenmanın ikinci bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, günü taktiğe yönelik çift kale maçla noktaladı.

Gençlerbirliği ile ilk antrenmanına çıkan yeni transfer İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr, takımdan ayrı çalıştı.

#Gençlerbirliği #Mattias Bjarsmyr #Medipol Başakşehir #süper lig
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