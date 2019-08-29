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Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
- Yeni transfer Mattias Bjarsmyr, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı
Spor 29.08.2019, 17:18
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kampa oynadı.
Antrenmanın ikinci bölümünde pas çalışması yapan oyuncular, günü taktiğe yönelik çift kale maçla noktaladı.
Gençlerbirliği ile ilk antrenmanına çıkan yeni transfer İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr, takımdan ayrı çalıştı.
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