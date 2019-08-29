Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana koşu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kampa oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği ile ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Ertaç Özbir, takımdan ayrı çalıştı.