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Gençlerbirliği'nde yenilenme günü
ANKARA (AA) - Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. 5’e...
Spor 09.10.2019, 18:50
ANKARA (AA) - Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Ümit Milli Takım'a davet edilen Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek'in yanı sıra milli takımlarının kamplarına katılan Beninli Stephane Sessegnon, Togolu Floyd Ayite ve Senegalli Abdoulaye Diallo, antrenmanda yer almadı.
Eşi doğum yapan Mattias Bjarsmyr ile tedavisi süren Fabricio da çalışmaya katılmadı. Sadio Diallo ise takımdan ayrı çalıştı.
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