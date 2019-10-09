Gençlerbirliği'nde yenilenme günü

ANKARA (AA) - Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Gençlerbirliği, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. 5’e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Ümit Milli Takım'a davet edilen Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek'in yanı sıra milli takımlarının kamplarına katılan Beninli Stephane Sessegnon, Togolu Floyd Ayite ve Senegalli Abdoulaye Diallo, antrenmanda yer almadı.

Eşi doğum yapan Mattias Bjarsmyr ile tedavisi süren Fabricio da çalışmaya katılmadı. Sadio Diallo ise takımdan ayrı çalıştı.