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Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ziyaret
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.
Spor 08.08.2019, 18:11
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Başkan Murat Cavcav, Bakan Soylu’ya 61 numaralı Gençlerbirliği forması hediye etti.(Yunus Emre Kartal/İHA)
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