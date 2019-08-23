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Gençlerbirliği’nden kadın cinayetlerine tepki
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası mücadelesi olan Türkiye-Yunanistan maçını tribünden izleyen Gençlerbirliği futbolcuları, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!” dövizleri ile tepki gösterdi.
Spor 23.08.2019, 20:42
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası mücadelesi olan Türkiye-Yunanistan maçını tribünden izleyen Gençlerbirliği futbolcuları, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!” dövizleri ile tepki gösterdi.
Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcuları ve teknik heyeti, maç sırasında açtığı, “Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız!” yazılı dövizler ile son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepkilerini gösterdi.(Yunus Emre Kartal - Mehmet Kalay/İHA)
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