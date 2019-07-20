Gençlerbirliği’nden sakatlık Haberi Geldi!
Gençlerbirliği’nden sakatlık Haberi Geldi! Sadio Diallo’nun Sağ Ön Kolunda Kırık Tespit Edildi!
Gençlerbirliği’nden sakatlık Haberi Geldi!
Gençlerbirliği ve Hatayspor arasında oynan hazırlık maçının 20. Dakikasında başarılı başkent ekibini korkutan bir sakatlık meydana geldi. Gençlerbirliği’nde yeni sezon için transfer edilen ve 2 yıllık bir sözleşmeyle kadroya dâhil edilen Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo, eski takımı Hatayspor ile hazırlık maçı sırasında sakatlanarak oyunun daha 20. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada maç sırasında sağ ön kolunun kırıldığı açıklanan Sadio Diallo, yeni sezonda kırmızı siyahlı ekibin ilk üç maçı içinde yer alması beklenmektedir. Birkaç boyunca tedavi altına alınacak olan başarılı orta saha oyuncusu, Gençlerbirliği’nde en önemli mevkide görev yapacak olan futbolcusu olarak gösterilmekteydi.
Sadio Diallo’nun Sağ Ön Kolunda Kırık Tespit Edildi!
Gençlerbirliği ve Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçında, Gençlerbirliği’ne, Hatayspor’dan yeni transfer edilen Sadio Diallo maçın ilk dakikalarında sakatlık geçirdi. Eski takımına karşı mücadele eden Sadio Diallo’nun sakatlık haberi taraftarlarda ve kulüp yönetiminde tedirginlikle karşılandı.
Gençlerbirliği’nin süper lige çıkmasının ardında Hatayspor’dan geçtiğimiz haziran ayı içinde transfer edilen Gineli Sadio Diallo, 2 yıllık bir sözleşme ile siyah kırmızılı renklere resmen bağlanmıştı. Gençlerbirliği’nin yeni sezon için gerçekleştirmiş olduğu ilk transfer olan Sadio Diallo transferi, kulüp camiasında ve taraftaralar arasında sevinçle karşılanmıştı. Hatayspor kariyeri boyunca başarılı bir performans sergileyen Sadio Diallo, eski takımına karşı mücadele ederken sakatlık geçirdi. Sakatlığının üzerine maçın 20. Dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Sadio Diallo’nun Gençlerbirliği’nin yeni sezon ilk üç maçından birinde forma giymesi beklenmektedir.
2010 yılında Gine Milli takım formasıyla Milli Takım kariyerine başlayan Sadio Diallo, 2012 Afrika Uluslar Kupası kapsamında Gine Milli Takımında mücadele etmiş ve Milli Takım içinde başarılı bir grafik yakalamıştır. 28 Ocak 2012 tarihinde Botsvana takımına karşı mücadele eden Sadio Diallo bu maçta 2 gol birden atarak Gine’nin maçı 6 – 1 kazanmasında etkili olan isimlerden biri olmuştur. Şuana kadar 10 defa milli olan Gineli futbolcunun yeni sezonda Gençlerbirliği’nde önemli başarılara imza atması beklenmektedir.
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