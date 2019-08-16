"Gençleri bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceklerini vurgulayarak, “Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü bu mücadele, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, farkındalık oluşturulması için etkin rol üstleniyor. Bakanlık Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği seminer ve eğitimlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına verdiği maddi destekle, gençleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirme konusunda aktif rol oynuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biz, gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanarak yürürlüğe giren ‘2018 - 2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı "Uyuşturucuya olan Talebin Önlenmesi, Koruyucu Önleyici Hizmetler" doğrultusunda Eğiticilerin Eğitimi, Farkındalık Eğitimleri, Toplantı ve Çalıştaylar, Tematik Kamplar, Projeler ve Proje Destekleri alanlarında faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda, bakanlığa bağlı kuruluşlar Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde bağımlılık ile mücadele konusunda; alanında uzman akademisyenler, Yeşilay, Emniyet Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde seminerler, konferanslar ve bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

GENÇLER, SPORCULAR VE ANTRENÖRLERE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ

Son 5 yılda Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki gençler ile Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerindeki sporcu ve antrenörlerin yer aldığı toplam 5 milyon 420 bin 714 kişiye “Farkındalık Eğitimi” verildi. Bakanlıkta görevli, Gençlik Merkezi Müdürü, Gençlik Lideri, Kamp Lideri, Antrenör ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı, Psikologlardan oluşan toplam 6 bin 351 personel ise Eğiticilerin Eğitimi’ne tabi tutuldu.

BAĞIMLILIK KONULU ÇALIŞTAYLAR, TOPLANTILAR DÜZENLENİYOR

2016 ve 2017 yıllarında iki kez olmak üzere sporcu, yönetici, spor yazarı, dizi ve sinema yapımcısı, sanatçılar ve akademisyenlerin katılımlarıyla "Uyuşturucu ile Mücadelede Önleme, Koruma ve Rehabilitasyon Çalıştayı" yapıldı. 2018 yılında ise “Gençlerin Madde Kullanımı İle Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Gençleri bağımlılıkların olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirmek için medyanın da desteğini almak amacıyla Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği ile işbirliği çerisinde "Sporla Kal Güvende Kal’ programları ikisi Ankara biride İstanbul’da olmak üzere 3 defa organize edildi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE FARKINDALIK TEMATİK KAMPI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol kapsamında 8 Tematik Gençlik Kampında bin 440 gence yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Tematik Kampı" düzenlendi.

237 PROJEYE 19 MİLYON TL DESTEKTE BULUNULDU

Sivil Toplum Kuruluşları’na verilen maddi desteklerle Türkiye’nin 7 bölgesindeki pek çok ilde gerçekleştirilen projelerle gençler, madde, alkol, sigara, teknoloji bağımlılığına ve bunun toplumsal yönden oluşturduğu yıkımlara karşı bilinçlendiriliyor. Madde Bağımlılığıyla Mücadele Projeleri başlığında 2012-2018 yıllarında toplam 237 projeye 19 milyon 617 bin TL destek verildi.

“GENÇLERİ, SPORCULARI BAĞIMLILIĞIN HİÇBİR TÜRÜNE TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri, sporcuları bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceklerini vurgulayarak, “Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü bu mücadele, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele Yeniden Güçlü Türkiye’nin Kurulması yolunda en büyük hazinemiz ve gücümüz olan gençliğin yok olmasının engellenmesi mücadelesidir” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, “Bakanlık olarak öncelikli amacımız yasal sınırlarımız içerisinde önleyici tedbirleri almak, madde kullanımını önlemek, gençlerimizi korumaktır. Bu noktada da öncelikle sporun gücünü kullanacağız. Zira, spor tüm zararlı alışkanlıkların, madde bağımlılığının, hatta terörün panzehiridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ‘’Silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur” Bizler de bağımlılıkla mücadelemizi bu şiar üzerine yürütmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş kapsamında yapılan reformlar ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu geniş bir koordinasyon yapısına ve bütüncül işleyiş etkinliğine kavuştu” diye konuştu.

UYUŞTURUCU VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ GÖREVİN AİLELERE DÜŞTÜĞÜNÜ KAYDEDEN BAKAN KASAPOĞLU ŞUNLARI SÖYLEDİ;

“Ailesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen gençlerin kötü alışkanlıklara yöneleceklerine ihtimal vermiyorum. Çünkü bağımlılığın en büyük silahı, yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Biz varız. Devlet olarak bütün imkânlarımızla gençlerimizin yanındayız, onlarla kol kolayız. Ben, ailelere "Çocuklarınıza sevginizi, ilginizi göstermekte cömert olunuz", gençlere de "Ailelerinizden uzaklaşmayın, ailenizle aranıza duvarlar örmeyin. Kimlerle arkadaşlık ettiğinize lütfen dikkat edin." diyorum. Bütün sıkıntıları birbirimizi severek, gözeterek, aramızda iyiliği, dayanışmayı, paylaşımı yaygınlaştırarak aşabiliriz.”

(Yunus Emre Kartal/İHA)