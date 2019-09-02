"Geri vitesi olmayan pehlivan" rekorunu geliştirme peşinde





ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Er meydanlarında "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak anılan Orhan Okulu, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanması halinde, üst üste yedinci kez bu unvana ulaşarak kendisine ait rekoru geliştirecek.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen Orhan Okulu, yağlı güreşe babası Bekir Okulu'nun teşvikiyle 9 yaşında başladı.

Kumluca'da antrenmanlara başlayan Orhan Okulu'nun isteği üzerine annesi Huriye Okulu, maddi imkansızlıklar nedeniyle beyaz şeker çuvalından kispet dikerek oğlunu çalışmalara gönderdi. İlk güreşlerini şeker çuvalından dikilen kispetiyle yapan Okulu, başta annesi olmak üzere bugünlere gelmesinde ailesine çok şey borçlu.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivanlığı kazanarak tarihe geçen Okulu, 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin de favori isimleri arasında yer alıyor.

Orhan Okulu, Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yakaladığı seriyi sürdürmek için bir kez daha yağlanacak.





- Rakiplerini yoruyor, devamlı saldırgan güreşiyor





Müsabakalarda rakiplerini yormasıyla ünlenen, devamlı saldırgan güreştiği için de "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak adlandırılan Okulu, başarısının sırrını çok çalışmak ve inanmak olarak açıklıyor.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilk defa 11 yaşında giden, 2015 ve 2018'de başpehlivan unvanıyla kürsüye çıkıp büyük başarı elde eden Okulu, tarihi güreşlere çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Okulu, geçen yıl yapılan 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final müsabakasında, kıyasıya geçen mücadelede karşılaştığı İsmail Balaban'ın sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edememesi üzerine başpehlivanlığı kazandı. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste altıncı başpehlivanlığını elde eden Orhan Okulu, altın kemerin ikinci kez daimi sahibi oldu.

Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, Okulu'nun rekorundan önce Ahmet Taşçı, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında 5 kez üst üste başpehlivan olma başarısı göstermişti.







- Okulu: "Hedefim yedinci defa Elmalı'da birinci olmak"





Orhan Okulu, çocukluğundan bu yana güreşi çok sevdiğini söyledi.

"Altı yıldır Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oluyorum. Hedefim, üst üste yedinci başpehlivanlığa ulaşarak Antalya'nın plaka numarasını yakalamak." diyen Okulu, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele vereceğini dile getirdi.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin, Türkiye'nin en büyük güreş organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Okulu, Türkiye'de Kırkpınar dışında Kurtdereli, Elmalı ve Kumluca gibi büyük güreşlerin yapıldığını kaydetti.

Elmalı güreşlerinin kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Okulu, "Elmalı'da tarihi bir başarı elde ederek, 6 kez üst üste kazandım. Kırkpınar'dan bile eski olan Elmalı Er Meydanı'nda ikinci defa altın kemerin daimi sahibi oldum. Hedefim yedinci defa Elmalı'da birinci olmak. Tüm rakiplerime buradan başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



