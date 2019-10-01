“Giresunspor'un halledilmeyecek sıkıntıları yok“

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımdaki sorunların çözülebileceğini ifade etti.

Kutlu, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncularla bire bir çalışarak hem saha içi hem de saha dışı sorunları daha iyi gözlemlediklerini söyledi.

Giresunspor'daki oyuncu grubuna inandığını vurgulayan Kutlu, "Bizi en çok sevindiren şey şu, bu gidişatı değiştirmeyi onlar bizden daha fazla istiyor. O yönde bir çabaları var, ama değişim bir iki günde olmuyor. Zaten hemen yaşanan değişimle uzun süreli başarı da olmaz." diye konuştu.

Kutlu, kulüp içi yerleşimleri daha iyi yapıp bir oyun planı da oturtarak başarılı olmayı istediklerini belirterek, oyuncularının tavırlarından, duruşlarından ve karakterlerinden son derece emin olduğunu kaydetti.

Oyuncuların üzerinde lige kötü başlamanın gerginliği olduğunu ifade eden Kutlu, "Saha içinde ve ilerleyen süreçte bu takımın halledilmeyecek sıkıntıları yok. Çok iyi defans oyuncularımız da var, çok iyi libero oyuncularımız da var ama birlikte hareket etmemişiz. Daha fazla sahada birlikte hareket edeceğiz. İlerleyen süreçte oyuncularımın hem defansif hem de ofansif yönde iyi şeyler sergileyeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Kutlu, Akhisarspor ile oynayacakları maça işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene iyi bir giriş yaptılar, şu an da liderler. Bizim camiamızın da, takımımızın da galibiyete ihtiyacı var. Liderle oynamayı zor bir rakip olarak değil bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü biz Akhisarspor'u yenip gönderdiğimiz zaman hem oyuncularımın öz güvenleri yerine gelecek hem de şehrin takıma güveni yerine gelecektir. Ben Akhisarspor maçını bir fırsat olarak görüyorum."

Öte yandan yeşil;beyazlı takım 5 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giresunspor ligde 2 puanla 17. sırada yer alıyor.