Giresunspor'da 3 puan sevinci
- Kulüp başkanı Sacit Ali Eren: - "Akhisarspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz"
Spor 06.10.2019, 13:43
GİRESUN (AA) - TFF 1. Ligin 7'inci haftasında sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk 6 haftada oynadıkları maçlarda iyi mücadele etmelerine rağmen sahadan istedikleri sonuçlarla ayrılamadıklarını söyledi.
Eren, lige iki hafta milli maç arası verildiğini, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Akhisarspor galibiyetinin morali ile milli maç arasına girdik. Hedefimiz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. Ligde çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.
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