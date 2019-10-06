Son Dakika
MHP'li Aydın, Avrupalılara “Diyarbakır annelerini“ anlattı
Sezona galibiyetle başlamak sevindirdi
Ankara'ya yeni simge: Cumhuriyet Kulesi
Ankara Kalesi'ni temiz tutma çağrısı
İki üniversitenin bina paylaşım kavgası isyan ettirdi!
MHP'den ABD Büyükelçiliği'ne sert tepki

Giresunspor'da 3 puan sevinci

- Kulüp başkanı Sacit Ali Eren: - "Akhisarspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz"

Spor 06.10.2019, 13:43
Giresunspor'da 3 puan sevinci
banner63

GİRESUN (AA) - TFF 1. Ligin 7'inci haftasında sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk 6 haftada oynadıkları maçlarda iyi mücadele etmelerine rağmen sahadan istedikleri sonuçlarla ayrılamadıklarını söyledi.

Akhisarspor karşılaşmasını adeta dönüm maçı olarak gördüklerini ve oyuncularının da sahaya bu bilinçle çıktığını belirten Eren, "Futbolcularımız 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etti. Haklı bir galibiyet aldık. Akhisarspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Bu sezonki ilk galibiyetimizi aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Eren, lige iki hafta milli maç arası verildiğini, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Akhisarspor galibiyetinin morali ile milli maç arasına girdik. Hedefimiz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. Ligde çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.


#Akhisarspor #futbol #Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren #tff 1. lig
Yorumlar (0)
14°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@