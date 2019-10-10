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Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp bulmaları istenen futbolcular Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, yeniden takıma dahil olarak çalışmalara başladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün...
Spor 10.10.2019, 20:43
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp bulmaları istenen futbolcular Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, yeniden takıma dahil olarak çalışmalara başladı.
Berkan Yıldırım'dan sezon başında, Çağlar Birinci'den ise ligin ikinci haftasındaki Ümraniyespor maçı sonrası kendisine kulüp bulması istenmişti.
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