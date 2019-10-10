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Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp bulmaları istenen futbolcular Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, yeniden takıma dahil olarak çalışmalara başladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün...

Spor 10.10.2019, 20:43
Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp bulmaları istenen futbolcular Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, yeniden takıma dahil olarak çalışmalara başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün sözleşmeli oyuncuları Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımla birlikte çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Berkan Yıldırım'dan sezon başında, Çağlar Birinci'den ise ligin ikinci haftasındaki Ümraniyespor maçı sonrası kendisine kulüp bulması istenmişti.

#giresunspor #Çağlar Birinci #Berkan Yıldırım
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