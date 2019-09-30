Giresunspor'da kötü gidişata Kutlu da





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 kaybeden Giresunspor'daki kötü gidişata teknik direktör Hakan Kutlu da "dur" diyemedi.

Yeşil-beyazlı Karadeniz temsilcisi, sezona teknik direktör Erkan Sözeri ile başladı.

Sözeri yönetiminde dört karşılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar bunlardan sadece birinde berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Dördüncü haftada deplasmanda İstanbulspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Giresunspor yönetimi ile Sözeri karşılıklı olarak yolları ayırdı. Sözeri'den boşalan teknik direktörlük görevine ise 18 Eylül'de Hakan Kutlu getirilirken, deneyimli isimle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Giresunspor'da bu sezonki kötü gidişata Hakan Kutlu da "dur" diyemedi. Kutlu yönetiminde iki maça çıkan yeşil-beyazlılar bir yenilgi alırken, bir kez de berabere kaldı.

Yeşil-beyazlılar ligde geride kalan 6 maçta hiç galibiyet alamazken, 2 kez berabere kaldı, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Giresunspor, 6 haftada topladığı 2 puanla ligde 17'nci sırada bulunuyor.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde geçen sezon boyunca 6 teknik adam görev yapmıştı.