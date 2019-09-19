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Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kutlu oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Başkan Sacit Ali Eren, Erkan Sözeri ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Spor 19.09.2019, 16:35 19.09.2019, 16:46 Ramazan Durmuş
Giresunspor'da teknik direktör Hakan Kutlu oldu

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, sezona Teknik Direktör Erkan Sözeri ile başladıklarını söyledi.

Erkan Sözeri'nin İstanbulspor maçı sonrası ayrılmak istediğini bildirdiğini ifade eden Eren, kendisi ile yapılan görüşme sonrası yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile görüştüklerini ve anlaştıklarını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Hedefimizden kesinlikle sapmış değiliz. Yani şöyle zannetmesin kimse, 'Giresunspor dört maçta bir puan aldı, başkan yoruldu, yıprandı veya yıpratıyoruz' böyle bir durum yok. Biz hedefimizden sapmış değiliz. Oyuncularımızın inancı tam. Özellikle bizim oyuncularımıza olan inancımız da tam." 

Eren, Fatih Karagümrük maçıyla ligde çıkışa geçmek istediklerini, sezonu hedefledikleri yerde tamamlamayı arzu ettiklerini aktardı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Giresun şehrine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kutlu, beklentileri bildiklerini ve bunun karşılığını vermek istediklerini vurgulayarak, "Beklenti büyük. Çünkü yapılan yatırımlar var. İyi kadro var, inşallah bu beklentinin karşılığını veririz. Tabii kolay bir iş değil, ama inanıyoruz. Hep beraber birlikteliği sağladığımız zaman yönetim kurulu, oyuncular, özellikle yerel basın biz bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

#tff 1. lig #futbol #giresunspor #Hakan Kutlu
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