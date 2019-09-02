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Giresunspor'da transfer
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Ümraniyespor'un kadrosunda yer alan Uğur Aygören ile sözleşme imzaladı.Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde her...
Spor 02.09.2019, 20:42
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Ümraniyespor'un kadrosunda yer alan Uğur Aygören ile sözleşme imzaladı.
Açıklamada, Uğur Aygören ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.