Gloria Athletics Cup’da yıldızlar bu akşam sahne alıyor

Bu yıl ikincisi yapılacak olan Gloria Athletics Cup, bu akşam, Dünya Şampiyonası’nda yarışacak bir çok ismi ağırlayacak.

Antalya’daki Gloria Sports Arena’nın ev sahipliği yapacağı 2. Gloria Athletics Cup, bugün gerçekleşecek. Toplam 10 branşta müsabakanın yapılacağı yarışmalarda Dünya, Avrupa ve Asya şampiyonlukları bulunan çok önemli isimler yarışacak.

Erkeklerde 200 metre, 400 metre, 400 metre engelli, üç adım atlama ve cirit atma yarışmaların olduğu Gloria Cup’ta kadınlar ise 100 metre, 100 metre engelli, 400 metre engelli, yüksek atlama ve cirit atma branşlarında ter dökecek.

200 metre dünya şampyionu Ramil Guliyev’in geçen yıl olduğu gibi yine katıldığı yarışmadaki rakipleri arasında eski Avrupa şampiyonu Churandy Martina ve Ukraynalı Balkan şampiyonu ve 2014 Avrupa ikincisi Sergiy Smelik de var.

Yüksek atlama kadınlarda dünya ikincisi Ukraynalı Yulia Levçenko, 400 metre engellide Avrupa şampiyonu İsviçreli Lea Sprunger, 400 metre erkeklerde eski 100 metre Asya şampiyonu Katarlı Femi Ogunode, 400 metre engellide Olimpiyat ikincisi Danimarkalı Sara Slott Pedersen, ciritte ise eski dünya üçüncüsü Petr Frydrych gibi isimlerin yarışacağı müsabakalar TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Yarışmalarda üç adım atlama Avrupa U23 şampiyonu Necati Er, 400 metre Türkiye rekortmeni Yavuz Can, 4×400 metre Avrupa U20 şampiyonu takımdan İlyas Çanakçı, 100 metrede eski U18 dünya şampiyonu Mizgin Ay gibi milli atletler de boy gösterecek.