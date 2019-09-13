Son Dakika
Gloria Kupası - Galatasaray Doğa Sigorta: 88 - Anadolu Efes: 87
"Yeditepe Huzur" asayiş Uygulaması 39 ilçede yapılıyor
SPK haftalık bülteni
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Osmaniye HDP İl Binasında arama
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
Döviz kurları
Girişimci kadınlara 875 milyon lira mikrokredi
Halkbank’tan 1,1 milyar TL'lik 4 farklı bono ihracı

Gloria Kupası - Galatasaray Doğa Sigorta: 88 - Anadolu Efes: 87

Basketbol: Antalya Gloria Kupası Maç Sonucu - Galatasaray Doğa Sigorta: 88 - Anadolu Efes: 87

Spor 13.09.2019, 22:51 Emir Yılmaz
banner63

Basketbol: Gloria Kupası - Galatasaray Doğa Sigorta: 88 - Anadolu Efes: 87

ANTALYA (AA) - Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes’i 88-87 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, maçın ilk periyodunu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı.

Üçüncü periyot da Anadolu Efes'in 63-62 üstünlüğüyle geçilirken, dördüncü periyot 77-77 berabere sona erdi.

Galatasaray Doğa Sigorta, uzatma periyodu sonunda Anadolu Efes’i 88-87 mağlup etti.

#Gloria Kupası #Galatasaray Doğa Sigorta #anadolu efes #antalya #basket maçı #video haber #Galatasaray
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@