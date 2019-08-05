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Gökhan Gönül ameliyat oldu
Beşiktaş’ın A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Gökhan Gönül ameliyat oldu.
Spor 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 17:38
Beşiktaş’ın A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren Gökhan Gönül ameliyat oldu.
Beşiktaş’ın A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sağ elinden sakatlanan Gökhan Gönül, bugün Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Gökhan Gönül, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla birlikte çalışmalarını sürdürebilecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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