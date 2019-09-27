Gökhan Töre ve Bifouma, Antalyaspor karşısında yok

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Süper Lig’in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Spor 27.09.2019, 10:52
Süper Lig’in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Geçen hafta Galatasaray karşısında maçın son dakikalarına doğru bulduğu golle 1 puan alan Yeni Malatyaspor, bu moralle Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
İki futbolcunun pazar günü oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı için yarın saat 16.30’da özel uçakla Antalya’ya gidecek ve maçın son çalışmasını burada yapacak.
İki takım arasında oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.(İHA)
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