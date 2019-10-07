Gölbaşı Belediyespor 1 puanla döndü

Sezona galibiyetle başlayan Gölbaşı Belediyespor, Bayram Akyer Süper Amatör Ligi’nin ikinci haftasında Yenimahalle Belediyespor’a konuk oldu. Gölbaşı Belediyespor deplasmanda Yenimahalle Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz ve yönetiminin de izlediği müsabakada atak bir futbol bir sergileyen Gölbaşı Belediyespor, 10. Dakikada Sarper Kıskaç ile golü buldu anacak gol faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 18. dakikada hızlı gelişen atakta Serhat Sağınç güzel bir plase vuruşuyla Gölbaşı Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken, 52. dakikada Yenimahalle Belediyespor Murat Almış’ın attığı golle beraberliği yakaladı.

Maçın 83. Dakikasında Gölbaşı Belediyesporlu Kubilay Karaca’nın attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

U-14 DEPLASMANDA GALİP

Öte yandan Gölbaşı Belediyespor U 14 takımı ise deplasmanda karşılaştığı 1926 Polatlı Belediyespor U 14 takımını 3-1 yenerek başarılı çıkışını sürdürdü. Takımın gollerini Buğra Bilge Macit, Anıl Oral ve Burak Yamalı attı.