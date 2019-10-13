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Golbolda Avrupa şampiyonluğu
- Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenen Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Spor 13.10.2019, 15:58
ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı altın madalya kazandı.
Türkiye, bundan önceki şampiyonluğunu ise 2015 yılındaki organizasyonda elde etmişti. Milli takım 2017 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda ise ikinci sırada kalmıştı.
Millilerin ayrıca, 2016'da Paralimpik Oyunları şampiyonluğu, 2018'de de dünya ikinciliği bulunuyor.
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