Son Dakika
Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
Motosiklet hırsızlığı kamerada
22 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
Japonya’da sel felaketinde ölü sayısı 3’e yükseldi
Rusya, 2024 yılına kadar dolar kuru ve petrol fiyatları tahminlerini açıkladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Maç sırasında sel vurdu: 7 ölü
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor
Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve atamalar

Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

- İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Golf Sahası'nda düzenlenen şampiyonaya 14 kulüpten 71 sporcu katılıyor

Spor 28.08.2019, 16:55
Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
banner63


İSTANBUL (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, birinci tur müsabakasıyla başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk turunda 14 kulüpten 71 oyuncu sahaya çıktı.

Birinci turun ardından erkekler grossta National AGGA'dan Berk Çelik 76 (+4) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 77 (+5) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Onur Telli ise 78 (+6) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kemer Golf Kulübünden Mina Gençoğuz 76 (+4) gross skorla birinci, İGGA'dan Begüm Yılmaz 78 (+6) gross skorla ikinci, National BGK'den İrem Demir 79 (+7) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde National BGK'dan Veli Buğra Kuş 71 net skorla birinci olurken, National AGGA'dan Berk Çelik ve Sueno Golf Kulübünden Cengiz Gülmez yetmiş ikişer net skorla ikinciliği paylaştı. Taurus Golf Kulübünden Durmuş Keçeli 73 net skorla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar A kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Mina Gençoğuz 70 net skorla birinci, İGGA sporcularından Begüm Yılmaz 73 net skorla ikinci, Ilgın Zeynep Denizci 74 net skorla üçüncü basamakta bulundu.

Erkekler B kategorisinde de Kemer Golf Kulübünden Can Çelikoğlu 67 net skorla birinciliği elde etti. Antalya Bahçeşehir’den Hüseyin Baser Çamur 68 net skorla ikinciliği alırken, National BGK'den Hasan Şekeroğlu ve Bodrum Golf Kulübünden Demir Kırımgeri yetmiş üçer net skorla üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar B kategorisinde National BGK'den Sümeyye Nur Güler ile Klassis Golf Kulübünden Nazlı Yıldız altmış dokuzar net skorla birincilik kürsüsünde yer aldı. Kemer Golf Kulübünden Delfin Filiz 71 net skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Duru Narin 74 net skorla ilk turu üçüncü sırada tamamladı.

Dört gün sürecek şampiyonanın final turunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.

#Golf #Marmara Golf Sahası #Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası #Türkiye Golf Federasyonu
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@