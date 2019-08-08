Görme engelli atlet Havva, İsviçre’de tarih yazdı

Yenimahalle Belediyesi’nin Görme Engelli Milli Sporcusu Havva Elmalı, 01-04 Ağustos tarihleri arasında İsviçre Nottwil’de, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından düzenlenen Para Atletizm Şampiyonasında 800 ve 1500 metrede Dünya gençler rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

TEK ŞAMPİYONA 3 MADALYA

42 ülkeden 350’ye yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, T11 ve T13 kategorilerinde beraber yarıştırılan milli sporcu Havva Elmalı, rakiplerine fark atarak Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

Antrenörü ve rehberi Hasan Kalaycı ile birlikte İsviçre’de 2 kez Türk Bayrağını dalgalandırmayı başaran Elmalı, yarışmanın tüm yorgunluğuna rağmen şampiyonanın son gününde 400 metrede Dünya 2’nciliğini ülkemize kazandırarak, 2 altın ve 1 gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Kazandığı 3 madalya ile Görme Engelliler Atletizm’de, Dünya Şampiyonası’nda en çok madalya alan sporcu olarak da tarihe geçen Havva Elmalı, Yenimahalle’nin adını uluslararası müsabakalarda gururla temsil etmeye devam ediyor.

BERK’İN DEĞERLENDİRMESİ

Alt yapıdan yetişen bir sporcu olan Havva Elmalı’nın Türk Bayrağını dalgalandırarak, Yenimahalle’nin adını dünyaya duyurduğunun altını çizen Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek “Havva’nın kazandığı madalyalar, ülkemiz ve ilçemiz için gurur verici bir başarıdır. 3 yıl önce alt yapıdan sporcu yetişmesi amacıyla başlattığımız bu projenin meyvelerini vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın verdiği destek ile sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Kazanılan bu büyük başarı ile bizleri gururlandıran milli sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.