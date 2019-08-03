Görme Engelli sporcu Havva Elmalı dünya şampiyonu

ANKARA,() -

Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'nin Notvil kentinde organize edilen Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası'nda görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, T11 kategorisinde 1500 metrede 5,29 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuç ile Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazanmış oldu.



