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Göztepe Atınç Nukan'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Alman ekibi Leipzig'de oynayan Atınç Nukan'ı transfer etti.

Spor 03.09.2019, 12:00 03.09.2019, 14:36
Göztepe Atınç Nukan'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Alman ekibi Leipzig'de oynayan Atınç Nukantransfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015-2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

#Atınç Nukan #futbol #göztepe #süper lig #transfer
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