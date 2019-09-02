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Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi feshedildi
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu başında transfer edilen 26 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Grillo...
Spor 02.09.2019, 18:33 02.09.2019, 21:20
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Açıklamada, Grillo'ya futbol yaşantısında başarılar dilendi.
Grillo, Türkiye'de sadece 5 Türkiye Kupası maçında takımının formasını giydi.