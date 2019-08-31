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Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından...

Spor 30.08.2019, 18:40
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise duran top çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlığı devam eden Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmandan önce Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan Yukatel Denizlispor'un twitter hesabından "Denizli'den İzmir’e kucak dolusu sevgilerimizle geldik, iyi olan kazansın." şeklinde yaptığı paylaşıma Göztepe de "Hoş geldiniz." yazarak cevap verdi.

Göztepe ile Yukatel Denizlispor arasında yarın saat 21.45'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

#futbol #göztepe #süperlig #Yukatel Denizlispor
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