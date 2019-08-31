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Göztepe, Mossoro ile anlaştı

Süper Lig ekibi Göztepe, Medipol Başakşehir’in tecrübeli orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile anlaşmaya vardı.

Spor 31.08.2019, 15:17
Göztepe, Mossoro ile anlaştı
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Süper Lig ekibi Göztepe, Medipol Başakşehir’in tecrübeli orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile anlaşmaya vardı.

Danijel Aleksic’i Başakşehir’e kaptıran Göztepe, Sırp oyuncunun alternatifini de İstanbul temsilcisinden buldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı 10 numara Marcio Mossoro ile el sıkıştı. Deneyimli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalanacağı bildirildi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Internacional’de başlayan Mossoro; Maritimo, Braga ve Al Ahli’de forma giydikten sonra 2014/2015 sezonunda Başakşehir’e transfer oldu. Geride kalan 5 sezonda Süper Lig’de 152 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Mossoro, bu müsabakalarda rakip filelere 19 gol bırakma başarısı gösterdi.

(Tolga Tahçı/İHA)
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