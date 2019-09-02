Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
- Sarı kırmızılı ekip, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor 02.09.2019, 13:25
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.
Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Yeni Sayımız