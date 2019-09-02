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Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti

- Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı

Spor 02.09.2019, 20:56
Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti
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İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." denildi.


#göztepe #Stefano Napoleon #transfer
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