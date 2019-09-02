Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti
- Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı
Spor 02.09.2019, 20:56
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.
Açıklamada, "372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." denildi.