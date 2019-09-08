Göztepe'nin yeni transferlerinden taraftara övgü

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den kadrosuna dahil ettiği Marcio Mossoro, "Bir oyuncu için taraftar desteğini hissetmek çok önemli. Ben İzmir'de oynadığım maçlarda bu baskıyı, bu güzel atmosferi hissediyordum. Göztepe taraftarının çok büyüleyici olduğunu görüyordum." dedi.

Mossoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe'de çok güzel karşılandığını, bunun kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Bu durumun takıma adaptasyon sürecini hızlandıracağını kaydeden Mossoro, "Uzun yıllardır Türkiye'deyim. Burayı tanıyor ve ligi biliyorum. Bundan dolayı avantajlı olduğumu düşünüyorum. İlk karşılaşmama çıkmadan önce, milli maç arasından dolayı daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım." diye konuştu.

Brezilyalı oyuncu, Göztepe taraftarını herkesin bildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir oyuncu için taraftar desteğini hissetmek çok önemli. Ben İzmir'de oynadığım maçlarda bu baskıyı, bu güzel atmosferi hissediyordum. Göztepe taraftarının çok büyüleyici olduğunu görüyordum. Benim için de bu çok değerli ve çok önemli bir faktör. Ben de onlara layık olmak için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

- Soner: "Çok üzgünüm"

Yukatel Denizlispor karşısında yeni takımıyla ilk maçına çıkan Soner Aydoğdu, karşılaşmada penaltı kaçırdığı için üzgün olduğunu aktardı.

Müsabakanın oyun anlamında iyi geçtiğini kaydeden Soner, "Penaltı kaçırmak futbolun içinde var ama benim için üzücüydü. İlk maçımda ilk golümü atmak nasip olabilirdi ama kısmet değilmiş. Bundan sonra hem bireysel hem de takım olarak daha çok çalışarak Göztepe'mizi istediğimiz yerlere taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.

- Napoleoni: "Rekabet takım için çok faydalı olacak"

İzmir ekibinin yeni transferlerinden Stefano Napoleoni, Göztepe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Büyük takımlarda forma rekabeti olur. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp, formayı almak için çabalamak zorunda. Bu yüzden rekabet takım için çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Göztepe'ye rakip olduğu maçlarda taraftarın baskısını ve heyecanını hissettiklerini kaydeden Napoleoni, "Şimdi onların tarafında yer alıp da sahada bulunmak gerçekten çok güzel. Onların önünde sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel destekleri oldu. Bu desteklere layık olmak için emin olsunlar ki elimizden gelenin en iyisini, takımımız için en faydalı işleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe formasıyla mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Atınç Nukan ise takımı hak ettiği yerlere taşımak için elinden geleni yapmak istediğini belirterek, "Umarım ben de takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim." şeklinde görüş belirtti.