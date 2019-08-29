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Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
İZMİR (AA) - Süper Lig'de 31 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.Adanan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda...
Spor 28.08.2019, 17:40
İZMİR (AA) - Süper Lig'de 31 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
İdman taktik çalışması ile tamamlandı.
Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Soner Aydoğdu'nun da katıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Cameron Jerome yer almadı.
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