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Göztepe’nin Yeni Sezon Formaları Taraftarla Buluşuyor

PUMA, Göztepe Spor Kulübü ile hayata geçirdiği sponsorluk kapsamında takım için hazırladığı 2019-20 sezonu formalarını taraftarların beğenisine sunuyor.

Spor 25.07.2019, 11:20 Tuğçe Hanım
Göztepe’nin Yeni Sezon Formaları Taraftarla Buluşuyor

Spor giyim markası PUMA; Süper Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü ile imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında hazırladığı 2019-20 sezonu iç saha, deplasman ve alternatif formalarını taraftarlarla buluşturuyor.

İç saha için çubuklu olarak tasarlanan yeni forma “Efsane Göztepe”nin sarı – kırmızı renklerinden ilham alıyor. Deplasman için hazırlanan tasarım ise beyaz üzerine sarı – kırmızı şeritlerden oluşuyor. Kulübün renklerine bir saygı duruşu niteliğinde, kırmızı renkte tasarlanan alternatif formanın üzerinde ise bordo tonlarında dalga desenleri bulunuyor.

Tanıtım kampanyasının çekimleri takımın oyuncuları Yasin Öztekin, Titi, Cameron Jerome ve Eren Bilen ile gerçekleştirildi. Göztepe’nin2019-20 sezonu yeni formalarında; sağ göğüste PUMA logosu ve sol göğüste takım arması yer alıyor.

PUMA ve Göztepe Spor Kulübü 2019-20 sezonu forma setleri İç Saha 190 TL, Deplasman ve Alternatif 185 TL olarak fiyatlandırılıyor. Formalar 26 Temmuz itibarıyla GÖZGÖZ mağazaları ve gozgoz.com.tr’den; 9 Ağustos itibarıyla da PUMA mağazaları ve PUMA.com.tr’den temin edilebiliyor.

#puma #göztepe #spor haberleri #yeni sezon formaları #spor giyim #Göztepe Spor Kulübü
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