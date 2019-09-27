GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Rusya





ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'da yapılacak sezonun 16. yarışıyla sürecek.



Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 29 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanında Mercedes'in açık ara liderliği sürmesine rağmen son 3 yarışta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Ferrari takımında Charles Leclerc Belçika ve İtalya, Sebastian Vettel ise Singapur etabında bitiş çizgisini ilk sırada geçmişti.

Formula 1'de Rusya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:





- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 296 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231

3. Charles Leclerc (Monako): 200

4. Max Verstappen (Hollanda): 200

5. Sebastian Vettel (Almanya): 194





- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 527 puan

2. Ferrari: 394

3. Red Bull: 289

4. McLaren: 89

5. Renault: 67