GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 5. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

- Süper Lig

Bugün:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

- TFF 1. Lig

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor (Aktepe)

16.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

29 Eylül Pazar:

14.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

14.00 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor (Menemen İlçe)

30 Eylül Pazartesi:

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

29 Eylül Pazar:

15.00 Bayburt Özel İdare-Niğde Anadolu (Bayburt Genç Osman)

15.00 Birevim Elazığspor-Bandırmaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

15.00 Vanspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Van Atatürk)

15.00 Sivas Belediyespor-Uşakspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Kastamonuspor 1966-Kardemir Karabükspor (Gazi)

16.00 Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Tuzlaspor-Kırşehir Belediyespor (Tuzla Belediye)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup:

29 Eylül Pazar:

15.30 Yeni Çorumspor-Pendikspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.30 Başkent Akademi-Gümüşhanespor (Ankara OSTİM)

16.00 Manisa-Sarıyer (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

16.00 Kırklarelispor-Hekimoğlu Trabzon (Kırklareli Atatürk)

16.00 Sancaktepe-Zonguldak Kömürspor (15 Temmuz)

16.00 İnegölspor-Hacettepe (İnegöl İlçe)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

19.00 Afjet Afyonspor-Yılport Samsunspor (Zafer)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-1922 Konyaspor (Tarsus İlçe)

- TFF 3. Lig

1. Grup

29 Eylül Pazar:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Çatalcaspor (Faruk Çelik)

15.00 Yeni Orduspor-Kızılcabölükspor (19 Eylül)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Artvin Hopaspor (Darıca İlçe)

15.30 Serik Belediyespor-Yomraspor (Serik İsmail Oğan)

15.30 Erzinspor-Şile Yıldızspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.30 Düzcespor-Tokatspor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Silivrispor-Manisaspor (Silivri)

19.00 Ci Group Buca-68 Aksaray Belediyespor (Yeni Buca)

30 Eylül Pazartesi:

15.30 Çankaya-Anagold 24Erzincanspor (Ankara OSTİM)

2. Grup

Yarın:

15.00 Ofspor-Esenler Erokspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

16.00 Karşıyaka-1877 Alemdağspor (İzmir Atatürk)

29 Eylül Pazar:

15.00 Cizrespor-Elazığ Belediyespor (Cizre İlçe)

15.30 Kozanspor-Fatsa Belediyespor (İsmet Atlı)

16.00 Turgutluspor-Ağrı 1970 (Turgutlu 7 Eylül)

16.00 Belediye Derincespor-Kocaelispor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kemerspor 2003 (Tepecik Şenol Güneş)

19.00 Fethiyespor-Payasspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

29 Eylül Pazar:

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa (Kelkit İlçe)

15.00 Medical Park Batman Petrolspor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Pazarspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 Yozgatspor 1959-Nevşehir Belediyespor (Yozgat Bozok)

16.00 Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Muğla Atatürk)

16.00 Gölcükspor-Diyarbekirspor (Gölcük Şehir)

16.00 Halide Edip Adıvarspor-Osmaniyespor (Maltepe Hasan Polat)

16.00 Modafen-Karacabey Belediyespor (Alemdağ)

16.00 Nazilli Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Nazilli İlçe)